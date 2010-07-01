Долар на міжбанку виріс

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларлом США відкрилися котируваннями 7,9040/7,9080 грн./дол., на 12:00 ціни піднялися до 7,9070/7,9150 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9130/7,9265 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9053 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2517/0,2520 грн./рубль, на 12:00 ціни зросли до 0,2529/0,2532 грн./рубль. На момент закриття ціни встановилися на рівні 0,2529/0,2533 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 31,2155 рубля за долар (+0,0555).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2210/1,2212 дол./євро, а на 14:30 зросли до 1,2328/1,2330 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6505/9,6590 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 9,7170/9,7330 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли максимуму – 9,7050/9,7140 грн./євро.