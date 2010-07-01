ММК ім.Ілліча отримав Ахметов

Компанія Metinvest B.V. стане власником 75% акцій Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

Про це повідомляється на сайті газети трудового колективу ММК ім. Ілліча «Ильичевец» із посиланням на результати зборів акціонерів меткомбінату.

За даними газети, акціонери ухвалили рішення включити до переліку інвесторів, серед яких будуть розміщені акції додаткової емісії, компанію Metinvest B.V. Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча в 3,7 раза - до 3 млрд. 92,934 млн. грн. із метою поповнення обігових коштів і подальшого розвитку товариства. Власники цінних паперів меткомбінату оголосять додаткову емісію акцій до 9 млрд. 20,020 млн. штук із номінальною вартістю як і в акцій першого випуску - 0,25 грн./шт.

Після розміщення акцій додаткової емісії, 75% акцій належатимуть "Метінвесту" (з урахуванням вже належних йому на даний момент акцій). Ще близько 23% залишаться під контролем голови правління, генерального директора Володимира БОЙКА. Власниками решти акцій будуть міноритарні акціонери. В усіх акціонерів, зокрема міноритарних, буде право, що охороняється законом, на придбання акцій додаткової емісії меткомбінату. На зборах було також змінено назву ММК ім. Ілліча з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство, відповідні зміни буде внесено в назви дочірніх підприємств.

Акціонери також проголосували за призначення Владимира БОЙКА головою правління, генеральним директором ПАТ «ММК імені Ілліча», першим заступником генерального директора - Сергія МАТВІЄНКОВА, фінансовим директором – Дмитра ДЕМИДОВИЧА, заступником фінансового директора – Михайла ГУСЄВА.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» - одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом виробництва. Підприємство випускає сталевий лист для суднобудування, нафтопровідних, газо- і водопровідних труб, балонів для скраплених газів. Це єдиний в Україні виробник оцинкованого холоднокатаного листа. Продукція комбінату експортується в більш ніж 50 країн світу.

"Метінвест" – міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських та європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній «Смарт-холдинг» (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.

ТОВ «Метінвест Холдинг» – керуюча компанія Групи "Метінвест".