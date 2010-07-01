Мантара Холдинг заявляє, що про усунення від конкурсу за Луганськтепловоз їй не повідомили

Компанія «Мантара Холдинг» звернулася до голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександра РЯБЧЕНКА з проханням спростувати зроблену ним 18 червня в прямому ефірі одного із загальноукраїнських телеканалів заяву про своєчасне повідомлення компанії про недопуск до конкурсу з продажу держпакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Про це йдеться в листі компанії, направленому ФДМУ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як йдеться в листі, при відкритті 8 червня ц.р. пакета документів «Мантара Холдингу» конкурсною комісією було зроблено перепис наданих документів без надання уповноваженій особі можливості щось коментувати. У листі наголошується, що в присутності уповноваженої особи компанії конкурсна комісія не ухвалювала будь-яких рішень і не оприлюднювала їх.

«Конкурсна комісія лише зафіксувала, які саме документи були надані компанією для участі в конкурсі», – йдеться в листі.

Також у листі наголошується, що в період із 9 до 14 червня уповноважена особа компанії неодноразово зверталася до ФДМУ за інформацією щодо допуску «Мантара Холдингу» до участі в конкурсі.

Згідно з листом, лише 14 червня о 17:00 уповноважена особа «Мантара Холдингу» отримала лист ФДМУ, в якому було сказано про недопуск компанії до участі в конкурсі на підставі протоколу засідання робочої групи від 8 червня цього року, а також наказу Фонду держмайна від 14 червня ц.р. При цьому як причина такого рішення ФДМУ зазначався пункт 6.9 Положення про порядок проведення конкурсів із продажу пакетів акцій акціонерних товариств, проте не уточнювалося, яким саме вимогам даного положення не відповідала «Мантара Холдинг».

«Конкретні причини недопуску «Мантара Холдингу» були вказані посадовцями ФДМУ лише в ЗМІ ввечері 14 червня», – сказано в листі.

Автори листа також зазначають, що якщо голова ФДМУ не спростує зроблену ним раніше заяву, то компанія залишає за собою право звернутися до суду з метою захисту ділової репутації.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня ц.р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Усього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.