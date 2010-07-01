Ахметов: це саме той випадок, коли 1+1=3

Основний акціонер компанії «Метінвест» Рінат АХМЕТОВ переконаний, що від об`єднання ММК ім. Ілліча і «Метінвесту» виграють усі його учасники, включаючи трудовий колектив підприємства, Маріуполь і Україну в цілому.

Як повідомляє газета трудового колективу ММК ім. Ілліча «Ильичевец», про це Р.АХМЕТОВ заявив сьогодні в ході зустрічі з трудовим колективом меткомбінату. (Сьогодні збори акціонерів ММК ім. Ілліча надали компанії «Метінвест» право на придбання 75% акцій підприємства після проведення додаткової емісії акцій меткомбінату – УНІАН).

Як зазначив Р.АХМЕТОВ, після отримання дозволу Антимонопольного комітету й проходження всіх необхідних процедур «Метінвест» стає партнером комбінату ім. Ілліча.

«З чим ми прийшли? Що це дасть? Ми прийшли з Інгулецьким ГЗК, ми прийшли з Авдіївським коксохімом, ми прийшли з «Краснодонвугіллям», ми прийшли з Харцизьким трубним заводом. Ми прийшли з 2 млрд. доларів, які будуть направлені на реконструкцію підприємства, – сказав бізнесмен і додав: – Що є у комбінату Ілліча? Повний металургійний цикл, славетна історія, славетні традиції, прекрасний трудовий колектив, на чолі якого стоїть, на мій погляд, кращий металург України, – Володимир Семенович БОЙКО. Ми разом із вами і Володимиром Семеновичем створюємо вертикально інтегровану компанію. Це якраз той випадок, коли 1+1 = 3».

За словами Р.АХМЕТОВА, трудовий колектив меткомбінату отримає гідну роботу, гідну заробітну плату, стабільність і упевненість у завтрашньому дні.

Він також зазначив, що об`єднання ММК ім. Ілліча і «Метінвесту» позитивно позначиться на екологічній ситуації в Маріуполі. «Ми всі чудово розуміємо, яка екологічна ситуація в Маріуполі. «Азовсталь» хотіла будувати свою аглофабрику, а ММК – свій коксохім. Якщо все всі побудують, шкідливих викидів в атмосферу буде в рази більше, ніж сьогодні. А сьогодні нам будувати нічого не потрібно. У нас все є. І ми інвестуємо 2 мільярди доларів у реконструкцію підприємства, в модернізацію виробництва, й шкідливих викидів у атмосферу буде набагато менше», – сказав Р.АХМЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на зборах акціонерів ММК ім. Ілліча було прийнято рішення про надання компанії Metinvest B.V. права на придбання 75% акцій ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». Акціонери ухвалили рішення включити до переліку інвесторів, серед яких будуть розміщені акції додаткової емісії, компанію Metinvest B.V. Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча в 3,7 раза - до 3 млрд. 92,934 млн. грн. із метою поповнення обігових коштів і подальшого розвитку товариства. Власники цінних паперів меткомбінату оголосять додаткову емісію акцій до 9 млрд. 20,020 млн. штук із номінальною вартістю як і в акцій першого випуску - 0,25 грн./шт. На зборах було також змінено назву ММК ім. Ілліча з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство, відповідні зміни буде внесено в назви дочірніх підприємств.