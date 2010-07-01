Ленінський райсуд звільнив під заставу лідера банди "сороконіжок"

У Полтаві відбулося попереднє слухання справи нашумілої в Кременчуці банди "сороконіжок".

За інформацією УНІАН, суддя Ленінського райсуду Сергій РЕДЬКО звільнив лідера банди на свободу під заставу в 34 тис. грн.

«У нього четверо дітей і батько інвалід. Напевно, тому суд ухвалив рішення звільнити його під заставу, а не залишити під арештом. Решта членів банди заарештовані й перебувають у СІЗО», - сказало УНІАН джерело в суді.

Раніше начальник відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ заявляв, що "банда "сороконіжок" перебуває в СІЗО, й звідти їм дорога лише до в`язниці".

На початку грудня 2009 року банду ``сороконіжок`` затримали працівники ВБОЗ. Були заарештовані й направлені до СІЗО дев`ять осіб - лідер і його найближчі соратники. Всього в банді налічувалося близько 50 осіб. Вони нападали на жителів Кременчука в районі Молодіжного, били, грабували, займалися вимаганнями.