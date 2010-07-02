Філарет запросив Януковича на свято

Українська православна церква (Київського патріархату) запрошує Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сприяти в організації і проведенні та особисто взяти участь 28 липня в урочистостях з нагоди річниці Хрещення Київської Русі.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

Він нагадав, що 2008 року на прохання УПЦ (КП) та інших християнських церков Указом Президента було встановлене щорічне відзначення 28 липня на державному рівні річниці Хрещення Київської Русі. За його словами, Священний Синод УПЦ (КП) на своєму засіданні постановив з нагоди цього свята провести 27-29 липня в Києві церковні урочистості, кульмінацією яких мають стати 28 липня урочисте Богослужіння у Володимирському соборі та Хресна хода від цього храму до пам’ятника рівноапостольному князю Володимиру. ФІЛАРЕТ закликав взяти участь у цих заходах представників духовенства та мирян з усієї України.

Як повідомляв УНІАН, 20-28 липня в Україні з візитом перебуватиме Предстоятель Російської православної церкви КИРИЛ. Зокрема, 28 липня у Києві він очолить святкову літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.