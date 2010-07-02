На завтра Україні обіцяють дощі та грози

Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 липня буде мінлива хмарність. Вночі подекуди невеликий дощ, лише на півночі без істотних опадів, вдень на більшій частині території короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25° (в Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°); на решті території вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 23-28°, у східних областях до 31°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У столиці мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

2 липня температура води в Чорному та Азовському морях 22-26°, в Дніпрі біля Києва 24°.