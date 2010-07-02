Євро на міжбанку підбирається до 10

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9150/7,9270 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9140/7,9185 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9100/7,9155 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9087 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2537/0,2542 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2541/0,2543 грн./рубль. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2541/0,2542 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 31,1250 рублів за долар (-0,0905).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2485/1,2530 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,8910/9,9085 грн./євро, до 12:00 звузився спред – 9,8925/9,9045 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні зросли до 9,9005/9,9130 грн./євро.