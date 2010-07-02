Припинені авіарейси Тернопіль - Київ

Авіарейси Тернопіль – Київ відмінено з огляду на їх нерентабельністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА.

За його словами, авіакомпанія «Мотор Січ» з часу впровадження даного рейсу зазнала збитків на суму 300 тис. грн. «Не хочуть тернополяни літати – говорять, що дорого. Але ціна квитка була лише трохи вищою за собівартість і набагато нижчою від ринкової», – відзначив О.КАЙДА.

Щодо введення авіарейсу Тернопіль – Київ – Сімферополь, про який прес-служба облради повідомляла раніше, О.КАЙДА конкретної інформації не надав. «Введення цього рейсу я не можу ані підтвердити, ані спростувати. Це швидше питання до гендиректора авіакомпанії «Мотор Січ», – сказав О.КАЙДА. А в аеропорту кажуть, що рішення щодо цього рейсу буде ухвалено орієнтовно через тиждень.

О.КАЙДА також повідомив, що зараз ведуться переговори з ще однією авіакомпанією, яка вивчає можливість здійснення рейсів з Тернополя за кордон. «Але жодних деталей не розповідатиму, доки не буде досягнуто чіткої домовленості», – сказав голова облради.

При цьому він вказав на недостатню роботу директора Тернопільського аеропорту в частині промоції авіарейсу Тернопіль – Київ і повідомив, що на найближчому засіданні облради розглядатиметься питання про його звільнення.

«Проблема – в керівникові. Це не робота, що коли гроші є - я працюю, а коли ні - сиджу і чекаю склавши руки. На цю посаду повинна прийти людина з новим баченням», – вважає О.КАЙДА. Також він повідомив, що керівник аеропорту написав заяву на відпустку. «Але я її не підписав, тому що він, по суті, весь час був у відпустці – аеропорт от скільки часу не працював», – пояснив своє рішення голова облради.

Довідка УНІАН. Авіарейс Тернопіль – Київ (Жуляни) і у зворотному напрямку був введений 31 травня 2010 року. Перевезення здійснювалися двічі на тиждень літаком Ан-24 авіакомпанії ВАТ «Мотор Січ». Вартість квитка на рейс становила 600 грн.