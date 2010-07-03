Конвертаційний центр з обігом до 350 млн. накрили на Одещині

Співробітники Управління СБУ в Одеській області у взаємодії з податківцями та прокуратурою ліквідували потужний конвертаційний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, правопорушники використовували низку фіктивних та діючих комерційних структур для «відмивання» мільярдних коштів та приховування джерел походження отриманих прибутків.

Річний обіг коштів на рахунках більшості із 80 задіяних у злочинній схемі підприємств становив від 100 млн. грн. до 350 млн. грн. Учасники злочинних схем отримували валюту з банківських рахунків на підставі укладених фіктивних угод.

Під час обшуків вилучено печатки 80 підприємств, задіяних у протиправній схемі ухилення від сплати податків та конвертації, понад 30 системних блоків і портативних комп’ютерів, у тому числі обладнаних системами «банк-клієнт» і відповідними ключами до них, статутні, реєстраційні, первинні бухгалтерські і фінансово-бухгалтерські документи фіктивних підприємств.

Заарештовано ряд автомобілів, приватних будинків та інше майно, а також кошти, що перебувають на поточних і розрахункових рахунках, задіяних у злочинних схемах. Крім того, вилучено значні обсяги валюти у доларах, євро, фунтах і рублях на загальну суму 2 млн. грн.

Слідче управління обласної прокуратури порушило стосовно чотирьох затриманих осіб кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 і 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.