Янукович у Севастополі святкує День флоту України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Севастополі бере участь у святкових заходах з нагоди Дня флоту України.

Як передає кореспондент УНІАН, о 9.55 на Графській пристані В.ЯНУКОВИЧА зустрів з доповіддю командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ разом із особами, які його супроводжують, на катері вийшов на внутрішній рейд Севастопольського бухти і здійснює обхід кораблів, що вишикувалися в парадній лінії. Планується, що Президент має піднятися на борт фрегата «Гетьман Сагайдачний», де виголосить промову перед військовими моряками.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ на Площі Нахімова візьме участь у церемонії вручення морських кортиків випускниками Військово-Морської академії імені Нахімова, покладе квіти до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках.