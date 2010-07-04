Азаров: Україна - велика морська держава

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав моряків з Днем флоту України.

“Життя України як великої морської держави не можна уявити без кораблів і суден, портів, наукових, дослідницьких і конструкторських установ, суднобудівної галузі тощо. Все це – живий організм, десятки тисяч людей, які вписали в історію нашої держави багато славних сторінок”, - зауважив М.АЗАРОВ у своєму привітанні, розміщеному на Урядовому порталі.

За його словами, держава вшановує військових моряків за сумлінну самовіддану службу в ім’я забезпечення оборони та недоторканності морських рубежів держави і високо цінує їх професійну майстерність, мужність, патріотизм та вірність бойовим традиціям флоту.

Держава вшановує працівників морського і річкового транспорту, які у сьогоднішніх складних умовах націлені на підвищення ефективності та конкурентоспроможності галузі, впровадження сучасних технологій, оновлення флоту.

Держава вшановує всіх людей важкої, небезпечної і так необхідної Україні професії – моряків, додав прем’єр.

Він побажав усім українським морякам миру, злагоди, міцного здоров’я, щастя, родинного тепла та благополуччя.

“Нехай професійні знання, життєвий досвід, наполеглива енергія і натхнення кожного з вас сприятимуть зміцненню держави, інноваційним змінам, покращенню життя в Україні, злагоді та порозумінню у суспільстві”, - зазначив М.АЗАРОВ, звертаючись до моряків.