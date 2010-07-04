Янукович вручив кортики молодим офіцерам

Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЯНУКОВИЧ під час урочистостей з нагоди Дня флоту взяв участь у церемонії випуску офіцерів Академії ВМС імені П.С.Нахімова у Севастополі.

Глава держави вручив кращим випускникам кортики, повідомляє президентська прес-служба.

Вітаючи випускників із успішним завершенням навчання, Президент підкреслив, що у них починається «новий відповідальний період самостійного життєвого та професійного росту».

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що у ці дні дипломи про вищу освіту отримують 64 000 випускників, у тому числі 10,5 тис. – молодих спеціалістів, які поповнюють військові формування та правоохоронні органи України.

Звертаючись до молодих офіцерів – випускників Академії ВМС України, Президент підкреслив: «Ви – майбутнє нашого флоту. Впевнений, що ваша офіцерська доброчесність, відповідальність та професіоналізм будуть запорукою успішного виконання постановлених завдань, дозволять гордо нести військово-морський прапор України».

Президент особливо наголос на тому, що Батьківщина довірила своїм офіцерам найдорожче – мир та спокій нашого народу.

«Переконаний, що ви впишете яскраві сторінки у новітню історію ВМС, з гідністю та честю виконаєте свій конституційний обов’язок, примножите славетні морські традиції нашої держави», – сказав Президент, звертаючись до випускників Академії.

Глава держави також подякував за самовіддану працю науково-педагогічному колективу Академії, привітав батьків, які підтримали своїх синів у виборі професії, а також ветеранів флоту.

В.ЯНУКОВИЧ також поклав квіти до Меморіалу героїчним захисникам міста-героя Севастополя в 1941-1942 роках на площі Нахімова. Пам`ять загиблих прсутні вшановали хвилиною мовчання.