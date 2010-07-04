На кладовищі знайшли двох живих малюків

У місті Хуст Закарпатської області на місцевому цвинтарі знайдено двох малюків (хлопчика та дівчинку) віком трохи більше року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що їхні матері 19 і 20 років, мешканки сусіднього Виноградівського району. Дітей вони вирішили позбутися через неможливість їх утримувати.

Також з’ясовано, що діти пробули на цвинтарі майже добу. Наразі вони знаходяться в лікарні.

Стосовно обох жінок порушено кримінальну справу.