На кладовищі знайшли двох живих малюків
14:31, 04 липня 2010Суспільство
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Щодо матерів порушено кримінальну справу
У місті Хуст Закарпатської області на місцевому цвинтарі знайдено двох малюків (хлопчика та дівчинку) віком трохи більше року.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що їхні матері 19 і 20 років, мешканки сусіднього Виноградівського району. Дітей вони вирішили позбутися через неможливість їх утримувати.
Також з’ясовано, що діти пробули на цвинтарі майже добу. Наразі вони знаходяться в лікарні.
Стосовно обох жінок порушено кримінальну справу.
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