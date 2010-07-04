МНС намагається усунути шкоду від повені

У Чернівецькій області продовжується ліквідація наслідків повені, що сталася внаслідок тривалих сильних дощів, шквалистого вітру з 28 на 29 червня у семи районах області та м. Чернівці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на території області повністю зруйновано 31 житловий будинок та 5 частково. Залишаються частково підтопленими 3 з 40 населених пунктів, 27 з 3 тис. 871 житлового будинку, 6 з 37 об`єктів соціальної сфери, 34 з 2 тис. 549 господарських будівель, 855 з 11 тис. 961 садиб та 436 з 1 тис. 913 га сільськогосподарських угідь, залишаються без газопостачання 7 населених пунктів з 11. Відновлено електропостачання усіх 114 знеструмлених населених пунктів.

За уточненою інформацією Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, станом на 3 липня залишаються зруйнованими 6 автомобільних мостів, пошкодженими (з урахуванням пошкоджень під’їзних шляхів) 32 з 44 автомобільних та 2 залізничних мости, 115 тис. 890 м дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення та 650 м водозахисних дамб.

У постраждалих районах внаслідок сильного перезволоження ґрунту відбулася активізація зсувних процесів.

Усього до ліквідації наслідків стихії залучено 2 тис. 83 чол., 405 од. техніки, 19 од. плавзасобів та 6 од. авіаційної техніки.

Ситуація на Буковині контрольована, зазначається у повідомленні МНС. У зоні ліквідації наслідків стихійного лиха в цілодобовому режимі працює оперативна група міністерства.