Студенти університету потрапили з ресторану до лікарні
18:40, 04 липня 2010Суспільство
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Ключове слово "гастроентероколіт"
Протягом 2 та 3 липня до інфекційного відділення міської клінічної лікарні Вінниці з попереднім діагнозом “гастроентероколіт” госпіталізовано семеро осіб (випускники університетів), які 30 червня святкували випускний вечір та вживали страви у ресторані. Всього на святкуванні перебувало 66 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні госпіталізовані знаходяться у стані середньої важкості.
Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Подія знаходиться на контролі Головного управління МНС у Вінницькій області.
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