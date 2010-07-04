Керівник підприємства продав м'ясо з держрезерву

Житомирська прокуратура викрила керівника підприємства, який незаконно продав м’ясо із запасів держрезерву на 2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Днями прокуратурою Попільнянського району порушено кримінальну справу стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю селища Попільня за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", наголошується у повідомленні.

21 червня директора підприємства «Ресурспостач» було затримано правоохоронцями.

Як наголосили в прокуратурі, це підприємство представляло інтереси Держкомрезерву України і відповідно укладеному з ТОВ «Шанс» договору поставило останньому понад 123 тонни

свинини на загальну суму понад 2 млн. 390 тис. грн.

«Поставлене під реалізацію м’ясо директор ТОВ «Шанс» узяв на відповідальне зберігання. Згідно умов укладеного договору, за отримане м’ясо «Шанс» мав розрахуватися із «Ресурспостачем» у повному обсязі і лише після отримання від державного підприємства розпорядження мало право реалізувати продукцію. Однак, директор ТОВ «Шанс» упродовж 2008-2009 років незаконно реалізував продукцію, за яку розрахувався лише частково», - пояснили в прес-службі.

Такими діями Держкомрезерву України в особі державного підприємства «Ресурспостач» було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах – на суму понад 2 млн. підсумували в прокуратурі.

Наразі досудове слідство у цій справі проводить прокуратура Попільнянського району.