Керівник підприємства продав м'ясо з держрезерву
Повідомляє Житомирська прокуратура
Житомирська прокуратура викрила керівника підприємства, який незаконно продав м’ясо із запасів держрезерву на 2 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
Днями прокуратурою Попільнянського району порушено кримінальну справу стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю селища Попільня за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", наголошується у повідомленні.
21 червня директора підприємства «Ресурспостач» було затримано правоохоронцями.
Як наголосили в прокуратурі, це підприємство представляло інтереси Держкомрезерву України і відповідно укладеному з ТОВ «Шанс» договору поставило останньому понад 123 тонни
свинини на загальну суму понад 2 млн. 390 тис. грн.
«Поставлене під реалізацію м’ясо директор ТОВ «Шанс» узяв на відповідальне зберігання. Згідно умов укладеного договору, за отримане м’ясо «Шанс» мав розрахуватися із «Ресурспостачем» у повному обсязі і лише після отримання від державного підприємства розпорядження мало право реалізувати продукцію. Однак, директор ТОВ «Шанс» упродовж 2008-2009 років незаконно реалізував продукцію, за яку розрахувався лише частково», - пояснили в прес-службі.
Такими діями Держкомрезерву України в особі державного підприємства «Ресурспостач» було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах – на суму понад 2 млн. підсумували в прокуратурі.
Наразі досудове слідство у цій справі проводить прокуратура Попільнянського району.