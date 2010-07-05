Під час ремонту будинку знайдено посудину з 700 грамами ртуті
02:19, 05 липня 2010Суспільство
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Рятувальники ртуть вилучили і вивезли
Один з жителів вулиці Покровського в Полтаві під час ремонту будинку знайшов керамічну посудину з 700 грамами ртуті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Центрі пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області.
За їхніми даними, рятувальники встановили, що там близько 700 грамів ртуті.
Як посудина з небезпечним вмістом потрапила в будинок, поки не відомо, і над цим зараз працюють міліціонери.
Рятувальники ртуть вилучили і вивезли в спеціальне сховище, після чого її мають утилізувати.
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