Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,89 грн./дол., продають – за 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 4 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,8% відучора і сьогодні становить 9,79 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 9,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 9,70-9,87 грн./євро, з продажу – в межах 9,90-10,00 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 4 липня майже не змінився і сьогодні становить 0,2448/0,2551 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2200-0,2510 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., продажу – 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,7% відучора і сьогодні становить 9,78 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 9,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,65-9,87 грн./євро, з продажу – в межах 9,90-10,00 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці сьогодні трохи знизився порівняно з 4 липня – до 0,2441/0,2552 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2510 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,93 грн., євро – 9,65/10,00 грн., рубль – 0,2200/0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,925 грн., євро – 9,70/10,15 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,75/10,00 грн., рубль – 0,2480/0,2560 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 5 липня, становить: гривні до долара США – 7,9105, до євро – 9,926095, до російського рубля – 0,25359.