У «чорних археологів» вилучили зенітну установку

Співробітники Державної прикордонної служби і міліції затримали в Криму групу «чорних археологів» та вилучили в них зенітну установку і 6 кулеметних стволів.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, прикордонники відділу «Севастополь» дізналися про те, що група місцевих жителів потайки піднімає з дна моря металобрухт. Порушників затримали, коли вони вивантажували «здобич» з човна в автомобіль «ГАЗель». Як з’ясувалося, разом з іншим металобрухтом 24 та 27-річний жителі Севастополя підняли з дна німецьку 20-міліметрову зенітну установку та 6 кулеметних стволів.

Затриманих передали у міліцію, а зенітну установку і кулеметні стволи - співробітникам Комітету з охорони культурної спадщини в АРК. Обставини правопорушення з’ясовуються.