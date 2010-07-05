Завтра в Україні трохи похолодає

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, вдень в окремих районах град, вранці та вдень у східних, центральних та північних областях місцями сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний (на сході та півдні південно-західний), 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 22-27°; у Карпатах та горах Криму вночі 9-14°, вдень 14-19°.

У Київській області у вівторок очікуються короткочасні дощі, грози, вранці та вдень місцями сильні дощі, в окремих районах град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 23°.