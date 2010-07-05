У Херсонській області розбився гелікоптер

У Херсонський області розбився гелікоптер.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні близько 6.10 ранку поблизу села Богданівка Каховського району на територію сільгоспугідь упав гелікоптер КА-26.

Як з’ясувалося, причиною падіння стало зіткнення вертольота фірми “Херсонавіа” з лінією електропередач потужністю 10 кіловольт, яку він зачепив під час обробки полів мінеральними добривами.

54-річний пілот зі струсом головного мозку, забиттями хребта, тазу та внутрішніх органів перебуває у лікарні у тяжкому стані.

На місці події проводяться оперативно-слідчі дії.

Над відновленням електролінії працює аварійна бригада ВАТ «Херсонобленерго».