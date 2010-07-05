На міжбанку виросло євро

Сьогодні на українському межбанке торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями - 7,9030/7,9180, на 12:00 звузився спред -7,9055/7,9165. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9085/7,9170 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара на ТОМ’і за курсом 7,9050.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2538/0,2544, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2539/0,2543. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2540/0,2543.

У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,1675 (+0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2520/1,2560.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,9120/9,9325, на 12:00 ціни знизилися до 9,9115/9,9310. На час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 9,9055/9,9220.