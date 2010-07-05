Пенсіонер налагодив кустарне виробництво пістолетів і ножів
19:54, 05 липня 2010Суспільство
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Повідомляє Донецьке ГУ МВС
У Донецьку пенсіонер на власному подвір`ї налагодив кустарне виробництво пістолетів і ножів.
Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, майстерню з виготовлення зброї співробітники міліції виявили в Будьоннівському районі Донецька.
62-річний пенсіонер обладнав майстерню в невеликому сарайчику. В ході обшуку вилучено чотири саморобні пістолети, два ножі й понад 200 патронів різного калібру.
Вилучені ножі й пістолети направлено на експертизу.
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