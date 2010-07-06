У Латвії створено віртуальну секс-поліцію

У Латвії активісти центру із захисту прав жінок створили проект «Секс-поліція», який спрямований проти інтернет-ресурсів, що сприяють проституції, повідомляє Газета.ру з посиланням на сайт Kriminal.lv.

Учасники кампанії збирають адреси ресурсів, на яких рекламуються послуги повій. Повідомляти про віртуальні борделі можуть всі охочі. Учасникам кампанії обіцяні віртуальні жетони «секс-поліцейських».

Зібрані адреси передаються до поліції. Туди вже передали дані на 19 віртуальних борделів.