У Латвії створено віртуальну секс-поліцію
00:18, 06 липня 2010Суспільство
1147 0
З ініціативи центру захисту прав жінок
У Латвії активісти центру із захисту прав жінок створили проект «Секс-поліція», який спрямований проти інтернет-ресурсів, що сприяють проституції, повідомляє Газета.ру з посиланням на сайт Kriminal.lv.
Учасники кампанії збирають адреси ресурсів, на яких рекламуються послуги повій. Повідомляти про віртуальні борделі можуть всі охочі. Учасникам кампанії обіцяні віртуальні жетони «секс-поліцейських».
Зібрані адреси передаються до поліції. Туди вже передали дані на 19 віртуальних борделів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter