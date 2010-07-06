Тимошенко: звіти Януковича-Азарова далекі від реальності

Юлія Тимошенко заявляє, що переможні реляції уряду Януковича-Азарова про зростання української економіки не відповідають даним Державного комітету статистики.

"Коли говорять, що в країні вирують реформи, а я залишила погане господарство,треба подивитися цифри Держкомстату", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV.

Зокрема, екс-прем`єр нагадала, що за часів її керівництва урядом зростання обсягів промислового виробництва у березні 2010 року у порівнянні з лютим 2010 року становило 16,2%. "Коли Азаров говорить, що за останні 5 місяців зростання промислового виробництва відбулося на 6%, то якраз наступні місця – це квітень до березня, коли вже Янукович з Азаровим працювали самостійно, дали зниження промислового виробництва на 1,8%, а якщо брати травень до квітня – то на 2,8% зниження. За останні два місяці зафіксовано більше 4% падіння промислового виробництва", - констатувала вона.

Крім того, за словами Юлії Тимошенко, вітчизняні підприємці не сприймають податкову "реформу" нового уряду. "Реформи, які сьогодні так гучно називаються, у тому числі і Податковий кодекс, абсолютно не сприймаються підприємцями та представниками малого та середнього бізнесу", - зазначила екс-керівник українського уряду.

"Падіння промислового виробництва відбувається тоді, коли економіка залишається без грошей. Економіку кредитує Національний банк, а не уряд. У розпал кризи, коли всі країни для своїх підприємців знизили вартість кредитів до 1% річних, наш Національний банк поставив 30%. Яка економіка в таких умовах виживе?" - цитує Тимошенко її офіційний сайт.