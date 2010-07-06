Блискавка вдарила 3-річну дитину

В Андрушівському районі Житомирської області внаслідок удару блискавки 3-річна дівчинка потрапила до реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області, надзвичайна подія сталась ввечері 5 липня у селі Стара Котельня. Дівчинка разом із мамою перебувала на полі, де їх і застала гроза. Щоб швидше дістатися додому, жінка посадила дитину собі на плечі і побігла. Блискавка влучила у дівчинку, яка одразу знепритомніла.

Дитину доставлено до реанімаційного відділення Андрушівської центральної районної лікарні.