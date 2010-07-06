У Львові жінка-водій збила двох п‘ятирічних дітей і втекла

Вчора, близько 22.25, у чергову частину ДАІ міста Львова з міської дитячої клінічної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них госпіталізовано двох травмованих водієм автомобіля п’ятирічних дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, батьки дітей розповіли, що на хлопчика та дівчинку на подвір’ї біля будинку на вул. Мазепи, 19 у Львові, близько 21.00. наїхав автомобіль «Деу», сірого кольору, яким керувала жінка (водій їхала заднім ходом).

У результаті дорожньо-транспортної пригоди діти, Олександр та Катерина, отримали травми у вигляді забою м’яких тканин грудної клітки, забою м’яких тканин поперекового відділу хребта, саден обох колінних суглобів та були госпіталізовані у хірургічне відділення міської дитячої клінічної лікарні.

ДАІ проводить розшук жінки-водія, яка скоїла наїзд на дітей та втекла з місця пригоди.

Як інформує прес-служба, за 6 місяців 2010 року, у Львові трапилась 41 дорожньо-транспортна пригода за участю дітей, у яких 51 дитина була травмована. На Львівщині за півроку за участю дітей сталося 113 дорожньо-транспортних пригод, під час яких 5 дітей загинуло та 84 дитини було травмовано.