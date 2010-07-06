Fitch підвищив рейтинги України

Сьогодні Fitch Ratings підвищило суверенні довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті з рівня "B-" до "B". Прогноз з довгострокових РДЕ – "Стабільний". Про це йдеться у повідомленні Fitch Ratings, розміщеному на сайті рейтингового агентства.

У повідомленні зазначається, що одночасно агентство підтвердило короткостроковий РДЕ України в іноземній валюті на рівні "B" і підвищило рейтинг найвищої точки країни з рівня "B-" до "B".

«Підвищення суверенних рейтингів України є наслідком досягнення домовленості з МВФ про нову програму кредитування на 14,9 млрд. дол., яка підтримує упевненість в перспективах політики, що проводиться, і фінансування, знижує ризики макроекономічної і фінансової нестабільності і є позитивним чинником для кредитоспроможності країни», – відзначає директор в аналітичній групі Fitch з суверенних рейтингів Девід ХЕСЛАМ.

Fitch Ratings нагадує, що 3 липня МВФ оголосив про досягнення домовленості щодо угоди про стабілізаційний кредит терміном на 2,5 року обсягом 10 млрд. спеціальних прав запозичення (близько 14,9 млрд. дол., або 10,6% ВВП України за 2010 р. за прогнозами Fitch). Ця домовленість підлягає затвердженню Радою директорів МВФ, яка розглядатиме угоду наприкінці липня. Нова домовленість є продовженням угоди про стабілізаційний кредит від листопаду 2008 р. на суму, еквівалентну 16,4 млрд. дол., з якої близько 10,4 млрд. дол. було надано до того, як Україна допустила відхилення від програми у листопаді 2009 р. зважаючи на ослаблення політики напередодні президентських виборів.

Рейтингове агентство відзначає, що угода з МВФ покращує фінансову гнучкість країни і дозволить відновити надання додаткових коштів від інших міжнародних фінансових організацій за умови, що Україна виконає певні структурні і операційні умови МВФ, які ще поки повністю не визначено. «Перед урядом - непрості завдання з коригування політики і вживання заходів у зв`язку з дією економічної і фінансової кризи, яка особливо сильно позначилася на Україні. Реальний ВВП скоротився на 15,1% у 2009 р., що стало другим найгіршим економічним показником з більш як 100 країн, які рейтингує Fitch, після Латвії. Загальний дефіцит державного бюджету минулого року збільшився більш як на 5 п.п. ВВП, до 8,5%, і може виявитися вищим від офіційних даних, підготовлених відповідно до вимог МВФ. Крім того, квазібюджетний дефіцит Нафтогазу ("ССС"/прогноз "Негативний") і витрати на рекапіталізацію банків додали близько 5% ВВП до потреб держави у плані фінансування минулого року. Загальний державний борг збільшився до 24,8% ВВП у 2009 р. з 13,8% в 2008 р. З урахуванням гарантій державні зобов`язання оцінюються у 34,6% ВВП» - зазначається у повідомленні.

Також наголошується, що угода з МВФ встановлює цільовий рівень загального дефіциту державного бюджету у розмірі 5,5% ВВП у 2010 р. і 3,5% ВВП у 2011 р., при заявленій меті забезпечення понижувальної тенденції у сфері державного боргу. Крім того, накреслено скорочення квазібюджетного дефіциту Нафтогазу до рівня 1% цього року і до нуля в 2011 р. «Політика для забезпечення дотримання цих цільових рівнів ще має бути деталізована, але, ймовірно, включатиме заходи з поліпшення збору податків і підвищення внутрішніх тарифів на газ до рівнів, що покривають витрати. На державні фінанси позитивно впливає поліпшення макроекономічної кон`юнктури, і Fitch прогнозує реальне зростання ВВП на 4,5% у 2010 р. і 4,7% у 2011 р. на фоні зростання зовнішнього попиту і більш сприятливих умов торгівлі для України особливо щодо експорту металів» - зазначається у повідомленні Fitch.

«Переконлива і послідовна програма зі скорочення бюджетного дефіциту і забезпечення понижувальної тенденції щодо показника державного боргу у поєднанні з реформами, спрямованими на скорочення вразливості України до шоків, може сприяти подальшому поліпшенню кредитоспроможності з часом. Водночас історія проведення послідовної політики в Україні ще має сформуватися», – говорить ХЕСЛАМ.