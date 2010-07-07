ВМС України і британський аташе обговорили співпрацю флотів

Питання співпраці українського і британського військових флотів обговорили сьогодні у Севастополі заступник командувача ВМС України з бойової підготовки контр-адмірал Віктор НОСЕНКО та аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні капітан 1-го рангу Джон ФОРМАН.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, зокрема, були порушені питання цьогорічної відсутності представників Королівських ВМС Великої Британії на українсько-американських навчаннях «Сі Бриз - 2010», участі підрозділів ВМС України у таких антитерористичних та антипіратських операціях, як «Активні зусилля» і «Аталанта», введення у стрій великого підводного човна «Запоріжжя», побудови нових кораблів класу «корвет» для Військово-морських сил Збройних Сил України.

Як наголосив В.НОСЕНКО, „з самого початку наших взаємовідносин ми плідно співпрацювали на міжнародних навчаннях за програмою «Партнерство заради миру», навчаннях аеромобільних сил «Козацький степ», неодноразово офіцери українського флоту підвищували свій вишкіл на британських кораблях та на курсах, що започатковані у Королівських ВМС Великої Британії”.

Дж. ФОРМАН висловив задоволення тим, що Україна, хоча вже й не ставить за мету вступ до НАТО, залишає на порядку денному добрі відносини з країнами Північноатлантичного альянсу. Крім того, за інформацією капітана 1-го рангу, він отримав приниципову згоду від начальника британської групи військових радників та інструкторів щодо направлення наступного року фахівців до українського підрозділу морської піхоти, метою роботи яких стане досягнення оперативної взаємосумісності на рівні молодших офіцерів та старших сержантів.

Також, сказав військовий дипломат, наступного року представник українського флоту матиме змогу пройти навчання на командно-штабному курсі підвищеного рівня, який щорічно відбувається на базі Збройних Сил Великої Британії.

На знак продовження співробітництва британський аташе з питань оборони запросив двох офіцерів ВМС ЗСУ для проходження стажування на борту фрегата Королівських ВМС Великої Британії «Монтроуз». Крім того, Дж.ФОРМАН повідомив про можливість прибуття до Севастополя з дружнім візитом навесні майбутнього року корабля британського флоту.

На завершення зустрічі контр-адмірал В.НОСЕНКО запевнив британського гостя у тому, що військовослужбовці обох флотів і надалі будуть плідно співпрацювати у визначених напрямках.

Як планується, у рамках візиту Дж.ФОРМАН відвідає Південну військово-морську базу ВМС України, де ознайомиться з ходом підготовки українських амфібійних сил до навчань «Сі Бриз - 2010».