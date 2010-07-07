Факторингова компанія викупить у громадян борги кредитних спілок

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) ініціює створення державної факторингової компанії для забезпечення погашення безнадійної заборгованості перед вкладниками проблемних кредитних спілок (КС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держфінпослуг Василь ВОЛГА.

«Механізм, який запропоновано, це створення державної факторингової компанії, яка викуплятиме у громадян України права вимоги до кредитних спілок, які регулятор віднесе й кваліфікує як безнадійну заборгованість», - сказав В.ВОЛГА.

За його словами, планується, що в Держбюджеті на 2011 рік на ці цілі буде передбачено 1,5 млрд. грн.

«Буде створено державне підприємство при Держфінпослуг, це держпідприємство наступного року отримає безпроцентний кредит із Держбюджету в розмірі 1,5 млрд. грн. Держпідприємство викуплятиме права вимоги у громадян до кредитної спілки у розмірі тіла депозиту без відсотків, оскільки не потягне (виплату відсотків) зараз державний бюджет. Це відбуватиметься з одночасним отриманням права вимоги цим державним підприємством від кредитної спілки до її боржників. Далі ця факторингова компанія повинна працювати, вживаючи заходи для того, щоб отримати від боржників гроші й ці гроші повернути до державного бюджету України», - сказав В ВОЛГА.

Він зазначив, що якщо запропоновану схему буде підтримано владою, то виплата компенсацій вкладникам проблемних КС може початися вже в січні 2011 року.