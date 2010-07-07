Шахтобудівники проведуть акцію протесту біля Кабміну

На 20 липня запланована загальногалузева акція протесту працівників шахтобудівного комплексу біля стін Кабінету міністрів України.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Профспілки працівників Вугільної промисловості України з посиланням на голову Донецької шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофспілки Володимира ЛАЩЕНКА.

Згідно з повідомленням, до таких дій людей підштовхнула критична ситуація в галузі - в даний час сума боргу перед шахтобудівниками становить близько 41 млн. грн.

В.ЛАЩЕНКО заявив, що «якщо найближчим часом трудящі не одержать гроші з бюджету, у тому числі і на погашення заборгованості з заробітної плати, вони проведуть акцію протесту біля стін Кабміну».

Профспілковий лідер також повідомив, що 6 липня відбулася зустріч з міністром вугільної промисловості Юрієм ЯЩЕНКОМ, на якій обговорювалося дане питання, і міністр знову запевнив, що в липні бюджетне фінансування шахтобудівники все-таки одержать. Але В.ЛАЩЕНКО нагадав, що в травні ц.р. подібна зустріч вже проходила, тоді в Мінвуглепромі також пообіцяли вирішити проблему з фінансуванням, але в намічений термін (було заплановано ще на початок червня) обіцяних коштів шахтобудівники так і не одержали.

«В даний час шахтобудівні організації продовжують вести роботи на підприємствах галузі. Ситуація в трудових колективах дуже складна - через відсутність фінансування, а кошти не перераховуються ще з ІV кварталу 2009 року, адміністрації підприємств вимушені відправляти працівників у безоплатні відпустки і встановлювати режим неповного робочого дня», - пояснив профспілковий керівник.

Він підкреслив, що «якщо в черговий раз обіцянка міністра не буде виконана, шахтобудівники прийдуть під Кабмін і стукотом касок заявлять про своє законне право на працю і її гідну оплату».