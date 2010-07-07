Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівнянні з 6 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора і сьогодні становить 9,83 грн./євро, продажу – на 0,3% - до 9,98 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,75-9,92 грн./євро, продажу – в межах 9,94-10,02 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках порівняно з 6 липня дещо підвищився і сьогодні становить 0,2455/0,2548 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2520 грн./рубль, продажу – в межах 0,2530-0,2570 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,90 грн./дол., продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва дещо підвищився відучора на 0,6% і сьогодні становить 9,85 грн./євро, продажу – на 0,3% - до 9,97 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,75-9,92 грн./євро, продажу – в межах 9,93-10,08 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці сьогодні підвищився на 0,9% порівняно з 6 липня і на сьогодні становить 0,2465 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2549 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2520 грн./рубль, продажу – в межах 0,2530-0,2570 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,93 грн., євро – 9,65/9,96 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,80/10,05 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,87/7,915 грн., євро – 9,75/10,00 грн., рубль – 0,2490/0,2560 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 7 липня, становить: гривні до долара США – 7,9084, до євро – 9,947976, до російського рубля – 0,25419.