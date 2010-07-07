Погода на завтра

8 липня в Україні утримається мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Уночі у карпатському регіоні можливі сильні дощі, лише у східній частині, Криму, Приазов`ї, а вдень і на крайньому заході без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде північно-західний (на півдні та сході південно-західний), 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°(в Карпатах вночі 6-11°, вдень 9-14°); на решті території вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 23-28°, на сході, в Криму та Приазов`ї близько 30°.

У Київській області очікуються короткочасні грозові дощі (вночі невеликі), вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 13-18°, вдень 23-28°. По м. Києву температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

7 липня температура води в Чорному та Азовському морях 21-27°, в Дніпрі біля Києва 24°.