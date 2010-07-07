Fitch підвищило національний рейтинг України

Сьогодні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою з рівня «AA-(ukr)» до «AA(ukr)». Прогноз згідно з рейтингом – стабільний.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, підвищення національного довгострокового рейтингу України слідує за підвищенням учора агентством довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті за міжнародною шкалою з рівня «B-» до «B». Прогноз за довгостроковими РДЕ – стабільний.