Клієнтські платежі затримують 9 банків

В Україні клієнтські платежі на сьогоднішній день затримують дев`ять банків, їх загальна сума становить близько 1,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Василь ПАСІЧНИК.

«Платежі затримують лише банки з тимчасовою адміністрацією», – уточнив він.

За словами В.ПАСІЧНИКА, на сьогодні проблемні активи становлять 14% від загального обсягу.

Крім того, заступник голови повідомив, що для створення санаційного банку, за оцінками НБУ, необхідно близько 10 млрд. грн. При цьому він не виключив участі міжнародних фінансових організацій у його створенні.