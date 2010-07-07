Україна почала road show своїх єврооблігацій

Україна почала road show (роуд-шоу) своїх єврооблігацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

“Вчора в Мюнхені ми почали роуд-шоу своїх єврооблігацій”, - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому додав, що воно буде проведено ще в декількох фінансових центрах, таких як Бостон, Лондон, Лос-Анджелес і т. ін.

За словами міністра, уряд планує таким чином залучити 2 млрд. доларів на термін 10 років.

Ф.ЯРОШЕНКО зазначив, що road show триватиме 10 днів.

Крім того, міністр офіційно підтвердив факт залучення коштів урядом від російського ВТБ на короткостроковій основі під 6,7% річних.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Ф.ЯРОШЕНКО повідомив, що ведеться підготовка роуд-шоу єврооблігацій України.

У середині травня Мінфін вибрав три міжнародні банки - JP Morgan, Morgan Stanley і "ВТБ Капітал" менеджерами з розміщення українських державних єврооблігацій.

*** Road show (роуд-шоу) - захід, під час якого представникам цільової аудиторії (споживачам, діловим партнерам, користувачам послуг) наочно демонструється об`єкт комерції (товар або послуга) і результати його використання.