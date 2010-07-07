За рік в Україні «зникло» більше 1000 мільйонерів

У 2009 р. свої мільйонні доходи задекларували 6155 громадян, що на 1260 осіб менше, ніж у 2008 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Степан ДУСЯК сьогодні під час брифінгу.

За його словами, в основному доходи українських мільйонерів одержані від інвестиційної діяльності. Найбільша кількість таких громадян - традиційно в Києві, Донецьку, Дніпропетровську.

«Мільярдні доходи за минулий рік не задекларував ніхто», - зазначив С.ДУСЯК.

Довідка УНІАН. За даними ДПАУ, за підсумками 2008 р., в Україні налічувалося 7423 мільйонери, тобто громадян, сума чистого доходу яких перевищила 1 млн. грн. Це на 21 мільйонера менше порівняно з 2007 р. Мільярдерів за підсумками декларативної кампанії 2008 р. в Україні не було.