Вихователька дитсадка зрізала з дітей золоті хрестики

Сьогодні в Полтаві затримали виховательку дитсадка, яка під час тихої години знімала зі сплячих дітей золоті речі.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, затримана жінка була раніше судима за крадіжки, і перебувала під підпискою про невиїзд із Кременчука.

«Проте вона виїхала до Полтави, де влаштувалася вихователькою у дитсадок. На даний час нам відомо про 4 факти крадіжки. Коли діти засинали, вона зрізала з них ланцюжки і хрестики. Батьки заявили, що дітей хрестили у церквах з цими хрестиками, і вони їм більше цінні не як золота річ, а з моральної сторони», - сказав Ю.СУЛАЄВ.

За словами міліціонера, золоті речі жінка здавала у ломбард.

Слідство триває.