"5 канал" хоче розділитися

У Національній раді України з питань телерадіомовлення заявляють про готовність розглянути заяву засновників "5 каналу" про намір створити на його базі двох нових телеканалів.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Нацради Володимир МАНЖОС.

"Ми ознайомилися з останніми заявами керівництва "5 каналу", де вони сказали, що дійсно мають намір побудувати на основі "5 каналу" два канали, тому що цей канал створено двома телерадіоорганізаціями (ТРК "НБМ" і ТРК "Експрес-Інформ")", - сказав він, додавши при цьому, що "у власника або керівництва каналу такі наміри були давно, вони самі подали в Нацраду заявку про поділ цього каналу на два телевізійні канали, тому ми готові розглянути це питання й прийняти відповідне рішення".

Окрім того, В.МАНЖОС нагадав, що питання стосовно використання частот телеканалом TВi наразі перебуває на розгляді в суді і Нацрада готова буде виконати будь-яке рішення, яке винесе суд.