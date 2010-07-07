Ющенко профінансував проведення у Полтаві «Мазепа-фесту»

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав 220 тис. гривень для проведення фестивалю «Мазепа-фест» у Полтаві.

Про це повідомив організатор фестивалю, народний депутат та голова ПООТ «Просвіта» Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

У свою чергу М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ зміг надати лише 10 тисяч гривень, що становить 5% усіх організаційних витрат.

Нагадаємо, 17-18 липня на Співочому полі Марусі Чурай обласного центру відбудеться традиційний рок-концерт фестивалю "Мазепа-фест".

Протягом двох днів полтавчани матимуть змогу послухати виступи таких гуртів:

17 липня - Vivienne Мort (Київ), Унабі (Запоріжжя), Смайл (Харків), Sur Band Frosted (Київ), Гра в темну (Миколаїв), ILLARIA (Київ), Мій батько П`Є (Рівне), Росава (Київ), Ґорґішелі (Львів), О.Tоrvald (Полтава-Київ) та співачки Марії БУРМАКИ.

18 липня - ДЕКАДАНС (Суми), Квітень (Харків), Вперше Чую (Київ), Rapira (Вінниця), Дрім West (Харків), ФІОЛЕТ (Луцьк), Ревенко-Бенд Revenko Band (Київ), Сестри ТЕЛЬНЮК (Київ), Мотор`ролла (Хмельницький), НеДіля (Київ).