Співтовариство ВІЛ-позитивних звертається до Януковича

Співтовариство ВІЛ-позитивних людей просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА взяти питання епідемії ВІЛ/СНІД у країні під свій персональний контроль.

Як повідомили УНІАН у Всеукраїнській благодійній організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД», про це заявив голова координаційної ради Мережі Володимир ЖОВТЯК під час акції «Розпродаж лікарень. Дорого», яка пройшла напроти Будинку уряду.

Акція була направлена на привернення уваги громадськості і урядовців до рішення уряду виселити інфекційну лікарню, яка розташована біля Києво-Печерської Лаври. У цій лікарні одержують лікування тисячі людей з усієї України. Щороку доктори і соціальні працівники клініки надають понад вісім тисяч консультацій, сказано в повідомленні.

«Ця лікарня – остання надія людей, хворих на СНІД. Дуже шкода, що уряд саме такими методами вирішує питання подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, замість того, щоб спрямувати свої зусилля на забезпечення хворих якісним лікуванням і поліпшити умови їх перебування в медичних установах», – сказав у своєму виступі представник ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Дмитро ШЕРЕМБЕЙ.

Голова координаційної ради Мережі В.ЖОВТЯК заявив, що «співтовариство ВІЛ-позитивних людей України звертається до Президента України з проханням узяти питання епідемії ВІЛ/СНІД у країні під свій персональний контроль. Від цього залежить майбутнє України і наших дітей. Тільки скоординовані зусилля і взаємодія всіх структур може зупинити епідемію ВІЛ/СНІД в Україні. Ми готові надати свій досвід, свої знання, покласти сили і життя для того, щоб допомогти владі уберегти нашу країну і здоров`я її громадян».

Як повідомляв УНІАН, 7 липня міністр охорони здоров`я Зиновій МИТНИК заявив, що клініку Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського, в якій лікуються ВІЛ-інфіковані, не виселятимуть з території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника до виділення їй іншого приміщення.

Довідка УНІАН. 14 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким керівники ряду профільних міністерств і відомств зобов`язані "вжити до 16 липня 2010 року заходи з виселення з території Києво-Печерської Лаври суб`єктів господарювання, діяльність яких не пов`язана з діяльністю монастиря і Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника".