Потік нелегальної деревини непокоїть Європарламент

Європарламент підтримав запровадження санкцій за постачання на ринок ЄС нелегально вирубаної деревини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 7 липня доповіді Європарламенту на засіданні в Страсбурзі.

Згідно з документом, підготовленим членом попереднього складу парламенту Каролін ЛУКАС (група “зелених”, Великобританія), відповідальність за схвалення якого згодом перейшла до Сату ХАССІ (група “зелених”, Фінляндія), щонайменше 20% деревини, що потрапляє на ринки ЄС – нелегального походження.

Депутати висловили переконання у тому, що фінансові штрафи, які мають бути встановлені країнами-членами ЄС, мають відображати рівень шкоди навколишньому середовищу та економіці, спричинений нелегальною вирубкою лісів.

Депутати також висловилися за те, щоб всі оператори ринку повідомляли інформацію щодо походження лісу чи продукції з деревини, зокрема, країну та ліс, в якому деревина була вирубана.

Передбачається, що нове законодавство має бути затверджено найближчим часом Радою ЄС і набере чинності в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань захисту навколишнього природного середовища Європарламенту підтримав проект доповіді ще 17 лютого 2009 року, однак після того тривала процедура узгодження позицій між депутатами Європарламенту та міністрами країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала боротися з імпортом нелегально вирубаних лісів 17 жовтня 2008 року.