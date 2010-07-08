У Лубнах на людей впала стеля магазину: є постраждалі
11:29, 08 липня 2010Суспільство
1492 0
Розміром 2 на 4 м
У Лубнах Полтавської області в магазині на людей впала стеля.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Полтавській області, 7 липня близько 19.20 у магазині сталося часткове руйнування стелі розміром 2 на 4 м. В результаті було травмовано двох чоловіків: 56-річний отримав струс головного мозку, черепно-мозкову травму, перелом гомілки, у 46-річного – закритий перелом лівої гомілки, садна тулуба.
Потерпілих госпіталізували до травматологічного відділення Лубенської міської лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter