Євро на міжбанку впритул наблизилось до 10

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9040/7,9080 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися до 0,2551/0,2553, котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,9920/9,9995. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли – 1,2643/1,2645 (середа – 1,2576/1,2578).

У середу Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9084 грн./дол.