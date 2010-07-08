В Алчевську викрали голову незалежної профспілки

Сьогодні вранці в Алчевську Луганської області зник голова незалежної профспілки ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» Андрій ТИТАРЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник Конфедерації вільних профспілок Луганської області Тетяна КИСЛА.

За її словами, до конфедерації зателефонувала дружина А.ТИТАРЕНКА і повідомила, що вранці на чоловіка біля їхнього будинку чекав автомобіль «Форд» темно-вишневого кольору, у якому сиділи двоє. Коли чоловік вийшов з будинку, до нього підійшов один із тих, що сиділи в машині. Йому “щось було пред’явлено”, після чого його посадили в автомобіль. Усе це дружина бачила у вікно, а пізніше їй зателефонували з роботи і повідомили, що А.ТИТАРЕНКО не з’явився на роботу.

За словами Т.КИСЛОЇ, незалежну профспілку на АМК було створено у квітні поточного року після того, як колективне звернення робітників до облдержадміністрації у лютому про порушення їхніх прав та питань охорони праці на комбінаті ні до чого не привели. За її словами, одразу після створення незалежної профспілки стосовно членів організації почалися “репресії та погрози”, навіть на адресу сімей. Двох чоловік, сказала Т.КИСЛА, уже звільнено, шістьох “з надуманих причин” переведено на менш оплачувану роботу. З цього приводу подано позов до суду.