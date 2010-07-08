Visa і MasterCard зловживають монопольним становищем в Україні?

Антимонопольний комітет України (АМКУ) підозрює міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard у зловживанні монопольним становищем на українському ринку.

Про це заявив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ сьогодні в ході інтернет-конференції.

"Visa і MasterCard контролюють 85% ринку України. Тобто однозначно є монополістами внутрішнього ринку платіжних карток. У нас є підстави підозрювати їх у зловживанні цим монопольним становищем", - сказав О.КОСТУСЕВ, зазначивши при цьому, що антимонопольні служби в інших країнах також вивчають діяльність цих платіжних систем.

За інформацією АМКУ, Visa і MasterCard в останні три роки підвищили в три рази свої тарифи на українському ринку.

Як повідомляв УНІАН, АМКУ почав розслідування діяльності міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard в Україні на початку червня ц.р.