Visa і MasterCard зловживають монопольним становищем в Україні?

17:21, 08 липня 2010
Суспільство
1328 0

В АМКУ є претензії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) підозрює міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard у зловживанні монопольним становищем на українському ринку.

Про це заявив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ сьогодні в ході інтернет-конференції.

"Visa і MasterCard контролюють 85% ринку України. Тобто однозначно є монополістами внутрішнього ринку платіжних карток. У нас є підстави підозрювати їх у зловживанні цим монопольним становищем", - сказав О.КОСТУСЕВ, зазначивши при цьому, що антимонопольні служби в інших країнах також вивчають діяльність цих платіжних систем.

За інформацією АМКУ, Visa і MasterCard в останні три роки підвищили в три рази свої тарифи на українському ринку.

Як повідомляв УНІАН, АМКУ почав розслідування діяльності міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard в Україні на початку червня ц.р.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter