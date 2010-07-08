Київрада «з коліна» віддала «Жуляни»

Київрада затвердила ТОВ «Мастер-Авіа» орендарем комплексу будівель міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни»).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували сьогодні на засіданні сесії Київради 70 з 111 присутніх в залі депутатів.

Проект рішення про передачу майна, що належить територіальній громаді Києва в оренду на конкурсних засадах був внесений з голосу до порядку денного депутатом Блоку Литвина, членом постійної комісії Київради з земельних питань, містобудування та архітектури Денисом КОСТРЖЕВСЬКИМ. Він зазначив, що документ підготовлено на підставі проведеного конкурсу на визначення орендаря низки будівель та споруд аеропорту «Жуляни». За інформацією Д.КОСТРЖЕВСЬКОГО, підготовлений проект рішення пройшов всі відповідні комісії та отримав погодження.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року стало відомо, що Київрада оголосила конкурс на право оренди терміном на 49 років комплексів будівель, споруд і обладнання низки об’єктів аеропорту “Жуляни”. В умовах конкурсу зазначено, що майно та обладнання КП “Міжнародний аеропорт“ Київ” (Жуляни) ”буде передано орендарю, який погодиться погасити борг підприємства у розмірі 22,468 млн. грн. перед ВАТ КБ “Хрещатик” та профінансувати будівництво нового пасажирського терміналу загальною площею 12 тис. кв. м.

Документи на участь у конкурсі подавали три компанії: “Юридична фірма Ес енд Пі”, “Мастер-Авіа” та “Промсоцпророзвиток”.

16 червня депутат Київради від БЮТ, заступник голови постійної комісії з питань власності Денис МОСКАЛЬ заявив, що конкурс на право оренди комплексу будівель аеропорту “Київ” закінчено за 16 днів до його завершення. Він припустив, що поспішність проведення конкурсу зумовлена лобіюванням інтересів однієї з компаній-учасниць всупереч загальнодержавним та міським інтересам. Депутат зазначив, що інвестор, який буде переможцем конкурсу, фактично отримує готовий бізнес за рахунок державного бюджету.

Довідка УНІАН. У вересні 2009 р. Київрада дозволила аеропорту “Жуляни” взяти кредит у сумі 110 млн. грн. під заставу майна підприємства. Цим рішенням депутати внесли зміни до попереднього рішення Київради від 26.07.2007 р., яким надавався дозвіл підприємству взяти кредит під заставу майна підприємства в обсязі 164 млн. грн. Для отримання кредиту Київрада, згідно з останнім своїм рішенням, дозволила аеропорту передати в заставу індивідуально визначені будівлі і споруди аеропорту, що перебувають в нього на балансі.