У Севастополі святкуватимуть День ВМФ

25 липня у Севастополі пройдуть святкові заходи, присвячені Дню Військово-морського флоту Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони РФ, святкування Дня ВМФ РФ розпочнеться в акваторії Севастопольської бухти, де відбудеться військово-морський парад кораблів Чорноморського флоту Росії і військово-спортивне свято, в якому будуть задіяні більш як 30 бойових кораблів і допоміжних суден флоту, 20 одиниць бойової техніки, підрозділ морської піхоти.

Протягом святкового дня севастопольці і гості міста зможуть відвідати музей Чорноморського флоту і бойові кораблі, пришвартовані на причалі «Мінна стінка». Там же можна буде оглянути зразки сучасної російської військової техніки, яка перебуває на озброєнні частин берегових військ російського флоту.

Увечері на площі Нахімова на честь Дня ВМФ РФ відбудеться традиційний святковий концерт. Завершаться святкові заходи артилерійським салютом і феєрверком, який супроводжуватиметься фонтанами на воді.

Для участі у торжествах запрошені делегації російських регіонів, які шефствують над кораблями і частинами флоту.

Особовий склад кораблів і частин розпочав тренування і репетиції відповідно до плану підготовки військово-спортивного свята.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, новим командувачем Чорноморського флоту Російської Федерації призначено віце-адмірала Володимира КОРОЛЬОВА.