Львів отримав від фонду Ахметова комп‘ютерний томограф

Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр отримав сучасний комп’ютерний томограф, придбаний фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках всеукраїнського проекту фонду «Рак виліковний».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час урочистої презентації з нагоди запуску у дію томографа головний лікар центру Ігор КОВАЛЬЧУК сказав: «Мені надзвичайно приємно, що Донецьк зробив це для Львова».

Він повідомив, що у більшості онкологічних центрів України використовувалися лише застарілі одно- і двозрізові томографи. Новий комп’ютерний томограф – 24-зрізовий, що забезпечує високоякісне зображення за суттєвого зниження рентгенівського опромінення пацієнтів.

Голова Львівської облдержадміністрації Василь ГОРБАЛЬ, дякуючи представникам фонду за благодійну допомогу, зазначив: «Я сподіваюся, що цей вчинок сприятиме покращенню діагностики та лікування онкозахворювань, розвитку медицини, і що поступово суспільна свідомість відійде від ставлення, що рак – невиліковний».

Директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ повідомив, що причиною започаткування проекту «Рак виліковний» кілька років тому став той факт, що для 160 тисяч людей в Україні діагноз - онкологічне захворювання - звучить як вирок. При тому, що в інших країнах рак, діагностований на першій-другій стадіях, виліковується у 80%.

А.ЗАБОЛОТНИЙ сказав УНІАН, що існують три ключові напрямки покращення лікування онкозахворювань: покращення у хірургії, покращення забепечення препаратами і радіологія.

«Ми взяли на себе третій напрямок, оскільки виявили, що Україна почала на порядок відставати від тих технологій, які є у світі. Ми працюємо над тим, щоб принести в Україну світовий стандарт радіології. Покращення відбуваються у Донецьку, Києві, восьми областях Західної України, зокрема у Львові. При цьому ми не лише купуємо необхідне обладнання, але дбаємо про те, щоб відбувалися системні покращення – щоб апаратура працювала, були підготовлені фахівці, і лікарі могли дійсно покращувати рівень допомоги пацієнтам», - сказав він.

А.ЗАБОЛОТНИЙ акцентував на тому, що головною умовою фонду у співпраці з онкологічним центром є, щоб апарат використовувався для потреб пацієнтів, причому безкоштовно. Для цього підписана відповідна угода, і фонд створив відповідні умови – оплатив послуги трирічного сервісного обслуговування томографа техніками компанії «Сіменс».

За словами завідувача відділу комп’ютерної томографії Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Юрія МИЛЯКА, томограф сполучений з лінійним прискорювачем, тому обробка отриманих зображень відбуватиметься протягом хвилин, а не годин. Крім цього, апарат дає можливість доступу лікарів до пацієнтів, що важливо з точки зору моральної підтримки.

За його словами, лікарі отримали можливість якісно діагностувати первинні пухлини, уточнювати стадію захворювання, оцінювати ефективність лікування. За рахунок того, що апарат опромінює лише хворі ділянки, обстеження на томографі можна проводити декілька разів упродовж лікування. Допомагатиме він і для проведення променевої терапії.

Ю.МИЛЯК повідомив, що за дві зміни протягом дня планується обстежувати до 15 пацієнтів.

Вартість встановленого обладнання, за інформацією директора фонду, становить 80 тис. доларів.

*** У Львівському державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі щороку проходять лікування близько 16 тисяч осіб.

За рік проводиться близько 7,8 тис. оперативних втручань. За день – 30-40.